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В Черкасской области разрешили посещать леса, но не все и с ограничениями

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Черкасская область, Пятница 23 сентября 2022 12:22
В Черкасской области разрешили посещать леса, но не все и с ограничениями Фото: в Черкасской области разрешили посещать леса, но не все (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Черкасской области разрешили посещать леса, но некоторые все еще находятся под запретом. Ограничение на въезд транспорта также будет действовать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Уманского горсовета.

Новые правила

Запрещено:

  • въезд в леса на автомобилях (кроме транзитных путей), исключение - спецтранспорт;
  • разведение костров в лесах области, исключение - случаи, связанные с технологическим процессом заготовки древесины.
  • посещение населением таких лесных насаждений:
  1. Деньговского лесничества ГП "Золотоношское лесное хозяйство";
  2. Русскополянского, Дубеевского, Белозирского, Дахновского, Тясминского лесничеств ГП "Черкасское лесное хозяйство", ГП "Черкасское военное лесничество";
  3. Синицкого лесничества ГП "Уманское лесное хозяйство";
  4. Чернявского лесничества ГП "Чигиринское лесное хозяйство";
  5. Корсунского лесничества ГП "Корсунь-Шевченковское лесное хозяйство".

Разрешено:

Теперь посещение остальных лесов (кроме тех, что в списке) разрешено, но вход, а не въезд!

Напомним, ранее во Львовской области также разрешили посещать леса, но с определенными ограничениями.

Добавим, что в Киеве власти пригрозили горожанам штрафами за посещение лесов и лесопарков.

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