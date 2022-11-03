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У Черкаській області чиновник виправдовував війну та ракетні удари. СБУ затримала його

Фото: СБУ затримала чиновника у Черкаській обласі, який виправдовував війну (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

У Черкаській області чиновник виправдовував війну та закликав підтримувати окупантів. Правоохоронці затримали його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України.

Контррозвідка СБУ встановила, що чиновник виправдовував ракетні удари росіян та вбивства цивільних. Зокрема, чоловік заперечував причетність російських військ до звірств у Бучі.

Поплічником окупантів виявився чиновник одного з місцевих органів влади, який має відношення до обліку осіб призовного віку. Після початку російського вторгнення він агітував колег підтримувати ворога. Чоловік планував допомагати росіянам після захоплення Черкаської області.

Під час обшуків на робочому місці чиновника СБУ виявила телефон та комп’ютерну техніку з доказами.

Чиновнику оголосили підозру за двома статтями ККУ. Суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі досудове розслідування продовжується.

Нагадаємо, що поліція викрила росіян, які катували та тероризували жителів Іванкова Київської області.

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