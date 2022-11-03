RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Черкасской области чиновник оправдывал войну и ракетные удары. СБУ задержала его

Фото: СБУ задержала чиновника в Черкасской области, который оправдывал войну (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Черкасской области чиновник оправдывал войну и призывал поддерживать оккупантов. Правоохранители задержали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Контрразведка СБУ установила, что чиновник оправдывал ракетные удары россиян и убийства гражданских. В частности, мужчина отрицал причастность российских войск к зверствам в Буче.

Приспешником оккупантов оказался чиновник одного из местных органов власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста. После начала российского вторжения он агитировал коллег поддерживать врага. Мужчина планировал помогать россиянам после захвата Черкасской области.

В ходе обысков на рабочем месте чиновника СБУ обнаружила телефон и компьютерную технику с доказательствами.

Чиновнику объявили подозрение по двум статьям УКУ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, что полиция разоблачила россиян, которые пытали и терроризировали жителей Иванкова в Киевской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности УкраиныЧеркасская областьВойна в УкраинеВойна России против Украины