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В Черкасской области чиновник оправдывал войну и ракетные удары. СБУ задержала его

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Черкассы, Четверг 03 ноября 2022 12:47
В Черкасской области чиновник оправдывал войну и ракетные удары. СБУ задержала его Фото: СБУ задержала чиновника в Черкасской области, который оправдывал войну (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Черкасской области чиновник оправдывал войну и призывал поддерживать оккупантов. Правоохранители задержали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Контрразведка СБУ установила, что чиновник оправдывал ракетные удары россиян и убийства гражданских. В частности, мужчина отрицал причастность российских войск к зверствам в Буче.

Приспешником оккупантов оказался чиновник одного из местных органов власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста. После начала российского вторжения он агитировал коллег поддерживать врага. Мужчина планировал помогать россиянам после захвата Черкасской области.

В ходе обысков на рабочем месте чиновника СБУ обнаружила телефон и компьютерную технику с доказательствами.

Чиновнику объявили подозрение по двум статьям УКУ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное расследование продолжается.

Напомним, что полиция разоблачила россиян, которые пытали и терроризировали жителей Иванкова в Киевской области.

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