В Черкасской области чиновник оправдывал войну и ракетные удары. СБУ задержала его

В Черкасской области чиновник оправдывал войну и призывал поддерживать оккупантов. Правоохранители задержали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Контрразведка СБУ установила, что чиновник оправдывал ракетные удары россиян и убийства гражданских. В частности, мужчина отрицал причастность российских войск к зверствам в Буче.

Приспешником оккупантов оказался чиновник одного из местных органов власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста. После начала российского вторжения он агитировал коллег поддерживать врага. Мужчина планировал помогать россиянам после захвата Черкасской области.

В ходе обысков на рабочем месте чиновника СБУ обнаружила телефон и компьютерную технику с доказательствами.

Чиновнику объявили подозрение по двум статьям УКУ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное расследование продолжается.