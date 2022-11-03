В Черкасской области чиновник оправдывал войну и ракетные удары. СБУ задержала его
В Черкасской области чиновник оправдывал войну и призывал поддерживать оккупантов. Правоохранители задержали его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.
Контрразведка СБУ установила, что чиновник оправдывал ракетные удары россиян и убийства гражданских. В частности, мужчина отрицал причастность российских войск к зверствам в Буче.
Приспешником оккупантов оказался чиновник одного из местных органов власти, имеющий отношение к учету лиц призывного возраста. После начала российского вторжения он агитировал коллег поддерживать врага. Мужчина планировал помогать россиянам после захвата Черкасской области.
В ходе обысков на рабочем месте чиновника СБУ обнаружила телефон и компьютерную технику с доказательствами.
Чиновнику объявили подозрение по двум статьям УКУ. Суд избрал фигуранту меру пресечения в виде содержания под стражей. В настоящее время досудебное расследование продолжается.
Напомним, что полиция разоблачила россиян, которые пытали и терроризировали жителей Иванкова в Киевской области.
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