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В Черкасской области в 2022 году построят ледовую арену и реконструируют три замка, - Зеленский

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Черкассы, Среда 20 октября 2021 17:45
В Черкасской области в 2022 году построят ледовую арену и реконструируют три замка, - Зеленский Фото: в Черкасской области в 2022 году построят ледовую арену и реконструируют три замка (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

По программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в 2022 году в Черкасской области начнется строительство уникального спортивного комплекса для зимних видов спорта, а также в рамках отдельной программы "Большая реставрация" начнется реконструкция трех замков.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в ходе рабочей поездки в Черкасскую область.

"Есть наша программа - это крупные спортивные уникальные мультикомплексы. Один из них будет построен в Черкасской области, еще несколько бассейнов. Отдельно будет построена Ледовая арена. Это все программы, которые начнутся в следующем году. В рамках "Большой реставрации" есть три замка, внесенных в программу", - сказал Зеленский.

Некоторые спортивные объекты, созданные по программе "Большая стройка", уже сдают в эксплуатацию. Президент осмотрел бассейн в гимназии им. Скляренко в Золотоноше, ставший первым инклюзивным бассейном громады.

Отдельно, по словам президента, в Каневе будет построена школа с бассейном и спортивной площадкой для детей.

Кроме этого, в области в ходе "Большой стройки" планируется уже в этом году отремонтировать 250 км дорог. На обновление всех дорог в области понадобится, по мнению Президента, еще около двух лет.

"Считаю, что в Черкасской области все есть. Люди есть, руки есть, уникальные места и история есть. Нужно все это привести в нормальный качественный вид", - отметил Зеленский.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в среду, 20 октября, посетили новый культурный центр "Шевченко HUB" в Каневе. Его открыли этим летом по президентской программе "Большая стройка".

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