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Зеленский посетил "Шевченко HUB", открытый после 36 лет простоя

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Киев, Среда 20 октября 2021 16:19
Зеленский посетил "Шевченко HUB", открытый после 36 лет простоя Фото: Зеленский посетил "Шевченко HUB", открытый после 36 лет простоя (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская в среду, 20 октября, посетили новый культурный центр "Шевченко HUB" в Каневе. Его открыли этим летом по президентской программе "Большая стройка".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента.

"Местный дом культуры на 700 мест был долгостроем. Его включили в Национальную программу "Большая стройка" и завершили в 2021 году в рамках подготовки к празднованию 30-й годовщины независимости Украины. Это - знаковое для Черкасской области современное культурное пространство", - уточняют в ОП.

По словам главы Черкасской ОГА Александра Скичко, во время реконструкции хотели не просто сделать концертный зал, который бы использовали несколько раз в год, а создать активное культурное пространство. Поэтому здесь появился современный выставочный зал и школа искусств для детей на 19 аудиторий.

Кроме того, есть экран для демонстрации фильмов, возможности проводить мультимедийные выставки и т.д. Все помещения "Шевченко HUB" оборудованы по принципу инклюзивности и учитывают рекомендации инициативы Елены Зеленской "Без барьеров".

По словам координатора программы "Большая стройка", заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко, Шевченковский центр в Каневе не могли достроить 36 лет.

"Президенты лично обещали достроить. Но все так и стояло. В этом году долгострой включили в программу президента Владимира Зеленского "Большая стройка". Работы стартовали в марте. И - о чудо - к концу августа строительство Шевченковского центра общей площадью 8 495 кв. м было завершено. Справились за... 5 месяцев", - написал он в Facebook.

Рядом с "Шевченко HUB" обустроили сквер, детскую площадку и спортивные локации, сейчас также ремонтируют прилегающие улицы Энергетиков и Шевченко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что задача программы "Большая стройка" - развивать социальную инфраструктуру в каждой области. Кроме того, стартовала программа "Большая реставрация", по которой в течение трех лет отреставрируют 150 объектов исторического и культурного наследия Украины.

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