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У Черкаській області в 2022 році побудують льодову арену і реконструюють три замки, - Зеленський

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Черкаси, Середа 20 жовтня 2021 17:45
У Черкаській області в 2022 році побудують льодову арену і реконструюють три замки, - Зеленський Фото: в Черкаській області у 2022 році побудують льодову арену і реконструюють три замки (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

За програмою "Велике будівництво" в 2022 році в Черкаській області почнеться будівництво унікального спортивного комплексу для зимових видів спорту, а також у межах окремої програми "Велика реставрація" розпочнеться реконструкція трьох замків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського в ході робочої поїздки до Черкаської області.

"Є наша програма - це великі спортивні унікальні мультикомплекси. Один із них буде побудований у Черкаській області, ще кілька басейнів. Окремо буде побудовано Льодову арену. Це все програми, які розпочнуться наступного року. В рамках "Великої реставрації" є три замки, внесені до програми", - сказав Зеленський.

Деякі спортивні об’єкти, створені за програмою "Велике будівництво", вже здають в експлуатацію. Президент оглянув критий басейн у гімназії ім. Скляренка в Золотоноші, який став першим інклюзивним басейном громади.

Окремо, за словами президента, в Каневі буде побудована школа з басейном і спортивним майданчиком для дітей.

Крім цього, в області в ході "Великого будівництва" планується вже цього року відремонтувати 250 км доріг. На оновлення всіх доріг в області знадобиться, на думку Президента, ще близько двох років.

"Вважаю, що в Черкаській області все є. Люди є, руки є, унікальні місця та історія є. Потрібно все це привести до нормального якісного вигляду", - зазначив Зеленський.

Як повідомлялось, президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська у середу, 20 жовтня, відвідали новозбудований культурний центр "Шевченко HUB" у Каневі. Його відкрили цього літа за президентською програмою "Велике будівництво",

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Велике будівництво
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