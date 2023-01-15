У Черкаській області 15 січня будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень, - ОВА

Фото: У Черкаській області будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень (Віталій Носач, РБК-Україна)

Через ракетний обстріл РФ об'єктів критичної інфраструктури наразі в об'єднаній енергосистемі України надскладна ситуація.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Черкаської ОВА Ігоря Табуреця.

"За оперативною командою "Укренерго", по всій Черкаській області з 00:00 15 січня будуть застосовані червоні графіки погодинних відключень", - зазначив посадовець. 1 черга, години відкючення: 00:00-02:00;

04:00-08:00;

10:00-14:00;

16:00-20:00;

22:00-24:00. 2 черга, години відключення: 02:00-06:00;

08:00-12:00;

14:00-18:00;

20:00-24:00; 3 черга, години відключення: 00:00-04:00;

06:00-10:00;

12:00-16:00;

18:00-22:00. "Нам потрібно втримати наш енергофронт", - додав Табурець.