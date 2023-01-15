В Черкасской области 15 января будут применены красные графики почасовых отключений, - ОВА

Фото: В Черкасской области будут применены красные графики почасовых отключений (Виталий Носач, РБК-Украина)

Из-за ракетных обстрелов РФ объектов критической инфраструктуры сейчас в объединенной энергосистеме Украины сверхсложная ситуация.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табуреца.

"По оперативной команде "Укрэнерго", по всей Черкасской области с 00:00 15 января будут применены красные графики почасовых отключений", - отметил чиновник. 1 очередь, часы отключения: 00:00-02:00;

04:00-08:00;

10:00-14:00;

16:00-20:00;

22:00-24:00. 2 очередь, часы отключения: 02:00-06:00;

08:00-12:00;

14:00-18:00;

20:00-24:00; 3 очередь, часы отключения: 00:00-04:00;

06:00-10:00;

12:00-16:00;

18:00-22:00. "Нам нужно удержать наш энергофронт", - добавил Табурец.