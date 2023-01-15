В Черкасской области 15 января будут применены красные графики почасовых отключений, - ОВА
Фото: В Черкасской области будут применены красные графики почасовых отключений (Виталий Носач, РБК-Украина)
Из-за ракетных обстрелов РФ объектов критической инфраструктуры сейчас в объединенной энергосистеме Украины сверхсложная ситуация.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табуреца.
"По оперативной команде "Укрэнерго", по всей Черкасской области с 00:00 15 января будут применены красные графики почасовых отключений", - отметил чиновник.
1 очередь, часы отключения:
- 00:00-02:00;
- 04:00-08:00;
- 10:00-14:00;
- 16:00-20:00;
- 22:00-24:00.
2 очередь, часы отключения:
- 02:00-06:00;
- 08:00-12:00;
- 14:00-18:00;
- 20:00-24:00;
3 очередь, часы отключения:
- 00:00-04:00;
- 06:00-10:00;
- 12:00-16:00;
- 18:00-22:00.
"Нам нужно удержать наш энергофронт", - добавил Табурец.
Напомним, после ракетной атаки РФ по территории Украины 14 января дефицит электроэнергии в системе существенный.
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