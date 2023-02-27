ua ru
Пн, 27 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Черкасские Мавпы" заменили результативного американца соотечественником

Новина українською →
Черкассы, Понедельник 27 февраля 2023 17:11
"Черкасские Мавпы" заменили результативного американца соотечественником Фото: Лейтерренс Рид (справа) в составе "Демонс" (nsudemons.com)
Автор: Антон Федорцив

Менеджмент аутсайдера баскетбольной Суперлиги Украины – "Черкасских Мавп" – оперативно подыскал замену защитнику из Соединенных Штатов Деметриусу Лейку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Защитник Лейтерренс Рид – новичок черкасского коллектива. У американца будет возможность дебютировать в новой команде 28 февраля в поединке отечественного первенства против "Старого Луцка".

Рид родился в Баффало и провел 4 сезона в Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) за "Нортвестерн Стейт Демонс" из Луизианы. За последний сезон там (кампания 2021/22) в среднем набирал 6.8 очков, делал 1.8 подборов и отдавал 1.7 ассистов. Нынешний сезон начал в составе азербайджанской "Генчи".

В Черкассах Рид должен заменить Лейка. Американец стал первым иностранцем, приехавшим в Суперлигу после полномасштабного вторжения РФ. За полсезона в рядах "Мавп" он успел дважды обновить рекорд чемпионата по результативности в сезоне. Актуальный ориентир – 41 очко.

"Черкасские Мавпы" в сезоне 2022/23 провели 19 матчей в Суперлиге. Рекорд команды – 4 победы, 15 поражений. Хуже показатели в данный момент только у "Запорожья".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Чемпионат Украины Баскетбол
NEWS
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
Войска РФ ночью атаковали Украину 14 "Шахедами", большинство сбили, - Генштаб
DAILY
Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Изменит ли Россия тактику обстрелов и что ей мешает применить "сирийский сценарий"