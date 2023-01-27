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"Черкаські Мавпи" пропустять луцький бабл Суперліги: яка причина

Фото: "Мавпи" не приїхали до Луцька (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Федерація баскетболу України підтвердила неучасть "Черкаських Мавп" у найближчих матчах вітчизняної першості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Черкащани не з'явилися на поєдинки чергового баблу Суперліги через епідемію вірусної інфекції в команді. ФБУ розгляне зарахування технічної поразки "Мавпам".

Менеджмент аутсайдера чемпіонату порушив часові рамки інформування організаторів про свій невиїзд до Луцька. Документи, що підтверджують хворобу баскетболістів, клуб повинен був подати за 2 дні до старту туру. Натомість "Черкаські Мавпи" відправили федерації всі довідки за 21 годину до першого матчу.

Тепер черкащани можуть отримати поразку в поєдинку з "Говерлою" через неявку. Натомість наступні два матчі "Мавп" будуть перенесені. Суперниками черкаського колективу мали стати "Політехніка-Галичина" та БІПА.

До луцького баблу Суперліги "Черкаські Мавпи" підійшли на 8-й сходинці в турнірній таблиці чемпіонату України. Рекорд команди – 3 перемоги, 12 поразок. Гірші справи лише в "Запоріжжя" (2 перемоги).

До слова, напередодні "Київ-Баскет" підписав американця Кінгсбі з досвідом виступів у NCAA.

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