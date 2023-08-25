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"Черкаські Мавпи" переманили центрового з "Київ-Баскета"

Черкаси, П'ятниця 25 серпня 2023 12:59
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"Черкаські Мавпи" переманили центрового з "Київ-Баскета" Фото: Роман Новіков був серед лідерів "бджіл" (fbu.ua)
Автор: Антон Федорців

Український баскетболіст Роман Новіков відтепер захищатиме кольори "Черкаських Мавп".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

31-річний українець став третім новачком черкащан цього літа. Раніше вони оформили переходи форвардів Кальніченка та Агафонова.

Новіков попередній сезон відіграв за "Київ-Баскет". У складі "бджіл" він у середньому набирав 11 очок, робив 5 підбирань, віддавав 1.8 передач і робив 0.8 перехоплень за 26 хвилин на паркеті. Старань досвідченого виконавця, однак, забракло для здобуття "бронзи".

До періоду в столиці Новіков провів чотири сезони Суперліги в "Одесі". Грав за одеситів і на рівні Вищої ліги. Також захищав кольори "Львівської Політехніки", "Золотого Віку" з Кропивницького та рівненського "Пульсара".

Раніше "Мавпи" відрапортували про нові контракти п'ятірки баскетболістів. Виступи в складі черкащан продовжать оборонці Руслов, Кузнецов і Фесун, центровий Скіра та нападник Назаренко. Тренером команди залишився Артем Сліпенчук.

До слова, раніше збірна України програла Хорватії півфінал прекваліфікації до Олімпіади.

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