"Черкаські Мавпи" переманили центрового з "Київ-Баскета"
Український баскетболіст Роман Новіков відтепер захищатиме кольори "Черкаських Мавп".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.
31-річний українець став третім новачком черкащан цього літа. Раніше вони оформили переходи форвардів Кальніченка та Агафонова.
Новіков попередній сезон відіграв за "Київ-Баскет". У складі "бджіл" він у середньому набирав 11 очок, робив 5 підбирань, віддавав 1.8 передач і робив 0.8 перехоплень за 26 хвилин на паркеті. Старань досвідченого виконавця, однак, забракло для здобуття "бронзи".
До періоду в столиці Новіков провів чотири сезони Суперліги в "Одесі". Грав за одеситів і на рівні Вищої ліги. Також захищав кольори "Львівської Політехніки", "Золотого Віку" з Кропивницького та рівненського "Пульсара".
Раніше "Мавпи" відрапортували про нові контракти п'ятірки баскетболістів. Виступи в складі черкащан продовжать оборонці Руслов, Кузнецов і Фесун, центровий Скіра та нападник Назаренко. Тренером команди залишився Артем Сліпенчук.
До слова, раніше збірна України програла Хорватії півфінал прекваліфікації до Олімпіади.
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