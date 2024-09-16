"Черкаські Мавпи" переманили найкращого молодого баскетболіста Суперліги

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу .

20-річний українець став черговим новачком черкащан. У попередньому сезоні він був визнаний найкращим молодим виконавцем Суперліги.

Кошеватський приєднався до третьої команди елітного дивізіону. Раніше він захищав кольори столичних команд – "Будівельника" та "Київ-Баскета". Статистика оборонця в сезоні 2023/24 – 10 очок, 2.8 підбирань, 3.9 передачі та 1.6 перехоплень за 26.5 хвилин у середньому на паркеті.

До лав "Мавп" Кошеватський приєднається після повернення з Монголії. Там він захищав кольори збірної України 3x3 на чемпіонаті світу U-23. Торік зіграв за молодіжну збірну України на Євробаскеті.

"Черкаські Мавпи" в міжсезоння-2024

У серпні клуб змінив головного тренера. Замість Артема Сліпенчука з командою у новому сезоні працюватиме Георгій Ступенчук, а його асистентом буде Дмитро Нагорний.

Наразі "Мавпи" підписали п'ятьох новачків, зокрема трьох – із "Прометея". Компанію Дмитрию Клебану склали форвард Даниїл Пирогов і оборонець Ігор Клімов. Четвертим новачком черкащан став форвард Назар Холод, який виступав у "Запоріжжі".

"Мавпи" потрапили до списку учасників баскетбольної Суперліги з дев'яти команд. Старт чемпіонату запланований на початок жовтня.