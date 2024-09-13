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Баскетбольна федерація оголосила список учасників Суперліги

Київ, П'ятниця 13 вересня 2024 13:30
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Баскетбольна федерація оголосила список учасників Суперліги Фото: "Мавпи" та "Дніпро" змагатимуться за медалі (facebook.com/MavpaBasket)
Автор: Антон Федорців

На старт сезону 2024/25 в баскетбольній Суперлізі вийдуть 9 чоловічих команд на чолі з чемпіоном України – "Дніпром".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.

Виконком Федерації баскетболу України затвердив регламент змагань прийдешнього сезону. Турнір розпочнеться в жовтні та складатиметься з двох етапів.

На першому етапі команди зіграють 4 кола за туровою системою календаря у форматі баблів. На другому ж вісімка команд визначить чемпіона України в плей-офф. У новому сезоні кожна команда Суперліги прийматиме суперників на домашньому майданчику.

На старт вийдуть дев'ять з десяти учасників сезону 2023/24. Втратою дивізіону стала львівська "Політехніка-Галичина", яка фінішувала на 8-й сходинці регулярної першості та вилетіла в 1/4 фіналу плей-офф. Окрім того, відмовився від виступів переможець Вищої ліги – слобожанський "Прометей".

Список учасників баскетбольної Суперліги 2024/25:

  • "Дніпро"
  • "Рівне"
  • "Київ-Баскет"
  • "Черкаські Мавпи"
  • "Запоріжжя"
  • "Прикарпаття-Говерла"
  • "Старий Луцьк"
  • БІПА
  • "Кривбас"

Баскетбольна федерація оголосила список учасників Суперліги

У прийдешньому сезоні елітні баскетбольні колективи також змагатимуться за Кубок України. Там до них приєднаються 7 команд Вищої ліги. У сезоні 2023/24 чемпіонський дубль оформив "Дніпро".

До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.

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