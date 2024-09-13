Баскетбольна федерація оголосила список учасників Суперліги
На старт сезону 2024/25 в баскетбольній Суперлізі вийдуть 9 чоловічих команд на чолі з чемпіоном України – "Дніпром".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Виконком Федерації баскетболу України затвердив регламент змагань прийдешнього сезону. Турнір розпочнеться в жовтні та складатиметься з двох етапів.
На першому етапі команди зіграють 4 кола за туровою системою календаря у форматі баблів. На другому ж вісімка команд визначить чемпіона України в плей-офф. У новому сезоні кожна команда Суперліги прийматиме суперників на домашньому майданчику.
На старт вийдуть дев'ять з десяти учасників сезону 2023/24. Втратою дивізіону стала львівська "Політехніка-Галичина", яка фінішувала на 8-й сходинці регулярної першості та вилетіла в 1/4 фіналу плей-офф. Окрім того, відмовився від виступів переможець Вищої ліги – слобожанський "Прометей".
Список учасників баскетбольної Суперліги 2024/25:
- "Дніпро"
- "Рівне"
- "Київ-Баскет"
- "Черкаські Мавпи"
- "Запоріжжя"
- "Прикарпаття-Говерла"
- "Старий Луцьк"
- БІПА
- "Кривбас"
У прийдешньому сезоні елітні баскетбольні колективи також змагатимуться за Кубок України. Там до них приєднаються 7 команд Вищої ліги. У сезоні 2023/24 чемпіонський дубль оформив "Дніпро".
До слова, раніше пригадали спортивну смерть чемпіонів української Суперліги.
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