"Черкаські Мавпи" оголосили про перехід необстріляного американця

Оборонець став п'ятим новачком черкащан у міжсезоння. Адаптовуватися до нових умов він буде разом зі співвітчизником Фостером, який підсилив "Мавп" раніше.

Далкорт сезон 2022/23 провів у складі команди Університету Луїзіани в Лафаєтті. Середні цифри оборонця – 5.9 очок і 1.3 підбирання за 16.3 хвилин на паркеті. Він також став третім у складі "Луїзіани-Лафаєтта" за триочковими кидками.

На учнівському рівні Далкорт виступав за середню школу Лафаєтта. Натомість перший курс коледжу відіграв в Таллахассі, а другий – у Західному громадському коледжі Айови. На юніорському рівні грав у Сан-Хосе, а в Університеті Луїзіани в Лафаєтті затримався на два роки.

Раніше "Мавпи" відрапортували про нові контракти п'ятірки баскетболістів. Виступи в складі черкащан продовжать оборонці Руслов, Кузнецов і Фесун, центровий Скіра та нападник Назаренко. Тренером команди залишився Артем Сліпенчук.