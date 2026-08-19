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Черкащину охопила масштабна пожежа: ліс горить другий день

12:59 19.08.2026 Ср
1 хв
Що зараз відбувається на місці пожежі
aimg Анастасія Никончук
Черкащину охопила масштабна пожежа: ліс горить другий день Фото: пожежа у Черкаській області (ДСНС)
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У Черкаському районі триває ліквідація масштабної пожежі, яка розпочалася у селі Кумейки після займання господарської споруди на території приватного домоволодіння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ДСНС.

За даними ДСНС, спалах локалізували на площі 100 гектарів. До ліквідації пожежі залучили 208 осіб та 55 одиниць техніки.

На місці працюють підрозділи ДСНС, місцева пожежна команда села Яснозір'я, навчальна пожежно-рятувальна частина НУДЗУ та працівники лісового господарства.

Рятувальники продовжують роботи, щоби повністю ліквідувати пожежу. Через сильні пориви вітру вогонь швидко поширився на розташований поруч ліс і звалище.

У ДСНС також повідомили, що за минулу добу в екосистемах України сталося 456 пожеж на загальній площі понад 375 гектарів.

Фото: ДСНС

Нагадуємо, що біля села Зоря Первозванівської громади Кіровоградської області четверту добу триває тління колишніх відстійників стічних вод, через що дим поширився до Кропивницького.

Рятувальники працювали на місці всю ніч 18 серпня і до 07:30 залили водою близько 2,8 га території відстійників, проте роботи з ліквідації тління продовжуються.

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