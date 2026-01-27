UA

На Черкащині під час затримання вбивці загинули четверо поліцейських

Ілюстративне фото: поліцейські загинули під час затримання підозрюваного у вбивстві (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Черкаській області 27 січня під час затримання підозрюваного у вбивстві загинули четверо офіцерів Національної поліції. Підозрюваний відкрив вогонь, його ліквідували спецпризначенці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Національної поліції України Івана Вигівського.

"Під час затримання фігуранта, якого розшукували за вчинення вбивства, він відкрив прицільний вогонь по правоохоронцях. Спецпризначенці поліції ліквідували вбивцю", - повідомив він.

При цьому четверо поліцейських загинули під час стрілянини. За словами Вигівського, віддали життя:

  • Командир взводу швидкого реагування роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Сергій Сафронов.
  • Заступник командира роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, учасник бойових дій, майор поліції Олександр Флорінський.
  • Інспектор взводу № 1 (швидкого реагування) роти поліції особливого призначення ГУНП у Черкаській області, старший лейтенант поліції Денис Половинка.
  • Поліцейський офіцер громади сектору взаємодії з громадами відділу превенції Черкаського районного управління поліції, учасник бойових дій, майор поліції Володимир Бойко.

Голова НПУ висловив співчуття рідним та близьким загиблих офіцерів поліції. Також він побажав одужання пораненому офіцеру - старшому лейтенанту поліції Олександру Шпаку.

Нагадаємо, що 26 січня у селищі Немішаєве на Київщині затримали чоловіка, який намагався підірвати гранатою поліцейських. Правоохоронці були змушені застосувати табельну зброю.

До цього кілька днів тому в Луцьку затримали чоловіка, який вистрелив у поліцейського. Правоохоронець прикрив собою жінку з дитиною, які перебували у небезпеці через агресивного свекра.

