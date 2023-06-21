В Черкасах зникло світло в деяких районах. Що трапилося

Як пояснили в прес-службі "Черкасиобленерго", виникли дві аварійні ситуації в енергомережах.

"Енергетики працюють над відновленням", - йдеться в повідомленні.

Проблеми зі світлом у Києві і області 21 червня

Аварійні відключення світла 21 червня сталися не тільки у Черкасах, але і у Києві та області. У столиці знеструмлено 100 тисяч споживачів.

Зокрема, світла через аварію немає у частині Шевченківського, Святошинського, Солом'янського, Голосіївського та Подольського районів Києва. Повідомляється, що світло з'явиться до 14:00.

Що стосується Київської області, то світла не було і у Бучанському районі.