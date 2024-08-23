У Черкасах впала російська ракета: спалахнула пожежа

Російська ракета впала у Черкасах у п'ятницю, 23 серпня. Внаслідок цього виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської ОВА Ігоря Табурця у Telegram.

Також у Черкаському районі сили ППО знищили "Шахед". Без наслідків.

"Пожежу оперативно ліквідовано. Уламками пошкоджено сусідні споруди приватних підприємств, вікна в магазині, кілька автомобілів", - зазначив Табурець.

Через падіння ракети спалахнула пожежа, горіла деревина, яка зберігалася у вказаному місці.

Цієї ночі у Черкаській області працювала протиповітряна оборона. За попередньою інформацією, відбулось падіння ракети на відкриту територію в межах міста Черкаси.

Що ще відомо про нічну атаку

У низці областей України в ніч на 23 серпня оголошували повітряну тривогу. Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, окупанти випустили по Україні 16 "Шахедів" та дві балістичні ракети типу "Іскандер-М" або KN-23.

Сили протиповітряної оборони знищили 14 дронів-камікадзе. Ще два безпілотники локаційно втрачені.

ППО працювала у чотирьох областях України - Черкаській, Кіровоградській, Полтавській та Сумській. Відомо, що вночі у Черкаській області чули вибухи.

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