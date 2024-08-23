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В Черкассах упала российская ракета: вспыхнул пожар

Черкассы, Пятница 23 августа 2024 09:00
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В Черкассах упала российская ракета: вспыхнул пожар Фото: в Черкассах 23 августа упала российская ракета (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российская ракета упала в Черкассах в пятницу, 23 августа. В результате возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черкасской ОВА Игоря Табурца в Telegram.

Этой ночью в Черкасской области работала противовоздушная оборона. По предварительной информации, произошло падение ракеты на открытую территорию в черте города Черкассы.

Из-за падения ракеты вспыхнул пожар, горела древесина, хранившаяся в указанном месте.

"Пожар оперативно ликвидирован. Обломками повреждены соседние постройки частных предприятий, окна в магазине, несколько автомобилей", - отметил Табурец.

Также в Черкасском районе силы ПВО уничтожили "Шахед". Без последствий.

Что еще известно о ночной атаке

В ряде областей Украины в ночь на 23 августа объявляли воздушную тревогу. Как сообщили Воздушные силы ВСУ, оккупанты выпустили по Украине 16 "Шахедов" и две баллистические ракеты типа "Искандер-М" или KN-23.

Силы противовоздушной обороны уничтожили 14 дронов-камикадзе. Еще два беспилотника локационно потеряны.

ПВО работала в четырех областях Украины - Черкасской, Кировоградской, Полтавской и Сумской. Известно, что ночью на Черкасской области были слышны взрывы.

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