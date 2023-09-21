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У Черкасах внаслідок падіння уламків є постраждалі, під завалами людина

Фото: наслідки ракетного удару по Черкасах (t.me/cherkaskaODA)
Автор: Володимир Костирін

У Черкасах внаслідок падіння уламків збитих ракет російських окупантів є постраждалі громадяни та руйнування. Відбуваються рятувальні роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Черкаської обласної військової адміністрації (ОВА) Ігоря Табурца .

"Зранку ворог завдав ракетного удару по обласному центру. Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури", - розповів чиновник.

В ОВА повідомили, що кількість постраждали

"Під завалами щонайменше одна людина. Триває рятувальна операція", - зазначив він.

 

Наслідки ракетного удару по Черкасах 21 вересня (фото: t.me/cherkaskaODA)

Російська ракетна атака 21 вересня

Сьогодні вранці, 21 вересня, російські окупанти влаштували масований ракетний обстріл України. Під ударом опинились Київ, Рівне, Харків, Черкаси та Хмельницький. Крім цього, в деяких областях працювало ППО.

Усі наслідки ворожих обстрілів українських міст 21 вересня - в матеріалі РБК-Україна.

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Черкасиракетна атака