В Черкассах в результате падения обломков есть пострадавшие, под завалами человек

"Утром враг нанес ракетный удар по областному центру. В результате работы ПВО имеем падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры", - рассказал чиновник.

В ОВА сообщили, что количество пострадавших составило пять человек.

"Под завалами не менее одного человека. Продолжается спасательная операция", - отметил он.

Последствия ракетного удара по Черкассам 21 сентября (фото: t.me/cherkaskaODA)

Российская ракетная атака 21 сентября

Сегодня утром, 21 сентября, российские оккупанты устроили массированный ракетный обстрел Украины. Под ударом оказались Киев, Ровно, Харьков, Черкассы и Хмельницкий. Кроме этого, в некоторых областях работало ПВО.

Все последствия вражеских обстрелов украинских городов 21 сентября - в материале РБК-Украина.