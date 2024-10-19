В Черкасах пролунали вибухи

Як повідомлялося, вранці 19 жовтня в Києві та інших регіонах України було оголошено повітряну тривогу. Її причиною стала ракетна небезпека.

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