В Черкассах раздались взрывы

В Черкассах 19 октября прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.
"Слышен взрыв близ Черкасс и в Черкассах", - говорится в сообщении.
Позже в Черкассах снова были слышны взрывы.
После 6:40 в Украине объявили тревога в большинстве регионов за исключением Одесской, Житомирской, Хмельницкой областей, Киева и западных регионов.
Около 8:00 в Воздушных силах Украины предупредили про ракету в направлении Черкасс.
"Ракета в направлении Черкасс. Черкассы срочно в укрытия", - предупредили военные.
После 8:00 тревогу отменили в Днепропетровской, Запорожской. Херсонской, Харьковской, Николаевской областях.
Тревога в Украине на 8:13 (t.me/alarmukraine)
Как сообщалось, утром 19 октября в Киеве и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стала ракетная опасность.
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