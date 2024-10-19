RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

В Черкассах раздались взрывы

Фото: в Черкассах раздались взрывы 19 октября (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

В Черкассах 19 октября прогремели взрывы. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"Слышен взрыв близ Черкасс и в Черкассах", - говорится в сообщении.

Позже в Черкассах снова были слышны взрывы.

Воздушная тревога в Украине

После 6:40 в Украине объявили тревога в большинстве регионов за исключением Одесской, Житомирской, Хмельницкой областей, Киева и западных регионов. 

Около 8:00 в Воздушных силах Украины предупредили про ракету в направлении Черкасс.

"Ракета в направлении Черкасс. Черкассы срочно в укрытия", - предупредили военные.

После 8:00 тревогу отменили в Днепропетровской, Запорожской. Херсонской, Харьковской, Николаевской областях.

Тревога в Украине на 8:13 (t.me/alarmukraine)

Как сообщалось, утром 19 октября в Киеве и других регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Ее причиной стала ракетная опасность.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЧеркассыВзрывВойна в Украине