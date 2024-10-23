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В Черкассах прозвучала серия взрывов, область атакуют дроны

Черкассы, Среда 23 октября 2024 08:19
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В Черкассах прозвучала серия взрывов, область атакуют дроны Фото: в Черкассах раздались взрывы 23 октября (facebook com UA National Police)
Автор: Наталия Гурковская

В Черкассах 23 октября прогремела серия взрывов. В регионе объявлена воздушная тревога из-за атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media, Telegram главы Черкасской ОВА Игоря Табурца.

"В Черкассах раздалась серия взрывов", - пишет suspilne.media.

По данным главы ОВА, Черкассы и область атакуют российские дроны.

"Черкасская область, Черкассы. Продолжается атака вражескими дронами. Позаботьтесь о своей безопасности!", - отметил Табурец в 7:44.

Воздушная тревога в Черкассах и области

Тревогу в Черкасской области объявили после 2:00. Воздушные силы предупредили о залете российских дронов.

"Несколько групп на севере Полтавской области курсом на Черкасскую область; Черкасская область БПЛА курсом на запад", - отмечали военные.

Позже, после 7:00, новая группа дронов пошла курсом на Черкасскую область с Полтавской. До этого взрывы в Черкасской области раздавались около 7:00.

Взрывы в Черкасской области

Как сообщалось, в Черкассах 19 октября прогремели взрывы. В регионе была объявлена воздушная тревога. В регионе ппредупредили о ракетной опасности.

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