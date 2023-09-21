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У Черкасах продовжують розбір завалів після обстрілу

Черкаси, Четвер 21 вересня 2023 17:10
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У Черкасах продовжують розбір завалів після обстрілу Фото: триває розбір завалів на місці ворожого удару (t.me/dsns_telegram)
Автор: Каріна Левицька

Рятувальники в Черкасах продовжують розбирати завали на місці "прильоту" російської ракети. З-під завалів вже врятовано 1 особу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної служби надзвичайних ситуацій України.

За даними рятувальників, станом на 16:30 постраждало 11 осіб та 13 осіб евакуйовано. Одну особу було врятовано з-під завалів.

"Вивезено 228 тонн сміття. Аварійно-рятувальні роботи тривають", - повідомили в службі.

Удар по Черкасах

Нагадаємо, сьогодні внаслідок ракетного удару по місту була зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загорання торгівельних павільйонів на ринку.

Поліція показала перші хвилини після ракетної атаки російських окупантів на Черкаси.

Про всі наслідки ворожої атаки 21 вересня дізнайтеся у нашому матеріалі.

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