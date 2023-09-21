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В Черкассах продолжают разбор завалов после обстрела

Черкассы, Четверг 21 сентября 2023 17:10
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В Черкассах продолжают разбор завалов после обстрела Фото: продолжается разбор завалов на месте вражеского удара (t.me/dsns_telegram)
Автор: Карина Левицкая

Спасатели в Черкассах продолжают разбирать завалы на месте "прилета" российской ракеты. Из-под завалов уже спасен 1 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.

По данным спасателей, по состоянию на 16:30 пострадали 11 человек и 13 человек эвакуированы. Одно лицо было спасено из-под завалов.

"Вывезено 228 тонн мусора. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - сообщили в службе.

Удар по Черкассам

Напомним, сегодня в результате ракетного удара по городу было разрушено здание отеля. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Полиция показала первые минуты после ракетной атаки российских кафиров на Черкассы.

Все последствия вражеской атаки 21 сентября узнайте в нашем материале.

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