У Черкасах натовп напав на співробітників ТЦК: подробиці інциденту

Що передувало

Сьогодні у мережі поширилось відео, на якому розлючений натовп напав на співробітників ТЦК на одній з вулиць Черкас. За словами місцевих, під чоловіки спровокували конфлікт з військовослужбовцями ТЦК та СП під час перевірки військово-облікових даних.

Що каже поліція

За даними поліції, інцидент стався на вулиці Різдвяній. Осіб, які спровокували конфлікт та вчиняли хуліганські дії щодо військовослужбовців ТЦК та СП, поліцейські встановлюють.

Проводяться необхідні слідчі та оперативні заходи.

Черкаським районним управлінням поліції за фактом конфлікту розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).