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В Черкассах толпа напала на сотрудников ТЦК: подробности инцидента

Иллюстративное фото: в Черкассах толпа напала на сотрудников ТЦК (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Черкассах толпа мужчин агрессивно себя вела с сотрудниками ТЦК. Дело расследует полиция.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.

Что предшествовало

Сегодня в сети распространилось видео, на котором разъяренная толпа напала на сотрудников ТЦК на одной из улиц Черкасс. По словам местных, под мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки военно-учетных данных.

Что говорит полиция

По данным полиции, инцидент произошел на улице Рождественской. Лиц, которые спровоцировали конфликт и совершали хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК и СП, полицейские устанавливают.

Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

Черкасским районным управлением полиции по факту конфликта начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

Ранее мы писали, что в одном из районов Харькова произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной у которого пытались проверить документы.

По данным полиции, во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и достав нож угрожал его применением.

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