В Черкассах толпа напала на сотрудников ТЦК: подробности инцидента

В Черкассах толпа мужчин агрессивно себя вела с сотрудниками ТЦК. Дело расследует полиция.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Черкасской области.
Сегодня в сети распространилось видео, на котором разъяренная толпа напала на сотрудников ТЦК на одной из улиц Черкасс. По словам местных, под мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки военно-учетных данных.
По данным полиции, инцидент произошел на улице Рождественской. Лиц, которые спровоцировали конфликт и совершали хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК и СП, полицейские устанавливают.
Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.
Черкасским районным управлением полиции по факту конфликта начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).
Ранее мы писали, что в одном из районов Харькова произошел конфликт между сотрудниками ТЦК и мужчиной у которого пытались проверить документы.
По данным полиции, во время проверки документов 29-летний мужчина вел себя агрессивно и достав нож угрожал его применением.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.