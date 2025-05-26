В Черкассах толпа напала на сотрудников ТЦК: подробности инцидента

Что предшествовало

Сегодня в сети распространилось видео, на котором разъяренная толпа напала на сотрудников ТЦК на одной из улиц Черкасс. По словам местных, под мужчины спровоцировали конфликт с военнослужащими ТЦК и СП во время проверки военно-учетных данных.

Что говорит полиция

По данным полиции, инцидент произошел на улице Рождественской. Лиц, которые спровоцировали конфликт и совершали хулиганские действия в отношении военнослужащих ТЦК и СП, полицейские устанавливают.

Проводятся необходимые следственные и оперативные мероприятия.

Черкасским районным управлением полиции по факту конфликта начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).