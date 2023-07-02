ua ru
Нд, 02 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Черкасах частково зникла вода: у чому причина

Новость на русском →
Черкаси, Неділя 02 липня 2023 12:55
У Черкасах частково зникла вода: у чому причина Фото: у Черкасах частково зникла вода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У Черкасах сьогодні, 2 липня, сталася аварія на насосній станції. Через це частина міста залишилася без води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативну службу Черкаської міської ради.

"Без водопостачання м. Черкаси, аварія на насосній станції КП "Черкасиводоканал", орієнтовно 2-3 години", - йдеться у повідомленні.

У соцмережах повідомляють, що водопостачання частково немає у мікрорайонах "Казбет", "Дахнівський" та "Луначарського".

При цьому в обленерго у коментарі "Суспільному" заявили, що сталася аварія мікрорайоні "Дахнівський".

"Бригади працюють, орієнтовний час на відновлення електропостачання — близько двох годин", - кажуть в обленерго..

Нагадаємо, 21 червня у Черкаській області сталися одразу дві аварії на електромережах. Через це частина жителів Черкас залишилася без світла.

Того ж дня проблеми зі світлом також виникли у Києві та Київській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черкаси Водопостачання Авария
NEWS
ЗСУ продовжують контрнаступальні дії одразу на декількох напрямках: карти боїв ISW
ЗСУ продовжують контрнаступальні дії одразу на декількох напрямках: карти боїв ISW
DAILY
"Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "Ми повернулись, а ви готові нас прийняти?" Історії бійців з травмами війни