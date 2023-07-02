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В Черкассах частично исчезла вода: в чем причина

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Черкассы, Воскресенье 02 июля 2023 12:55
В Черкассах частично исчезла вода: в чем причина Фото: в Черкассах частично исчезла вода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Черкассах сегодня, 2 июля, произошла авария на насосной станции. Поэтому часть города осталась без воды.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативную службу Черкасского городского совета.

"Без водоснабжения г. Черкассы, авария на насосной станции КП "Черкассыводоканал", ориентировочно 2-3 часа", - говорится в сообщении.

В соцсетях сообщают, что водоснабжение частично отсутствует в микрорайонах "Казбет", "Дахновский" и "Луначарский".

При этом в облэнерго в комментарии "Суспільному" заявили, что произошла авария в микрорайоне "Дахновский".

"Бригады работают, ориентировочное время на восстановление электроснабжения - около двух часов", - говорят в облэнерго.

Напомним, 21 июня в Черкасской области произошли сразу две аварии на электросетях. Поэтому часть жителей Черкасс осталась без света.

В тот же день проблемы со светом возникли также в Киеве и Киевской области.

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Черкассы Водоснабжение Авария
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