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У Черкасах будинки відключатимуть від електрики через економію на опаленні

Фото: у Черкасах будинки відключатимуть від електрики через економію на опаленні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Руслан Гаращенко

У Черкасах деякі будинки можуть відключати від електропостачання через зволікання із підключенням тепла. Оскільки економія на опаленні може спричинити аварію в енергетичній системі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву директора "Черкаситеплокомуненерго" Павла Карася на брифінгу.

Він зазначив, що зараз у регіоні спостерігається складна ситуація з енергопостачанням. І незрозуміло, чому деякі керівники ОСББ досі не включають опалення у будинках.

"Це економія, яка завдає колосальних збитків усьому місту. Один непідключений будинок бере стільки електричної енергії, як усе вуличне освітлення. Люди не сидять у холоді. Вони включають обігрівачі, кондиціонери, споживаючи велику кількість електроенергії", - пояснив Карась.

За його словами, сьогодні останній день, коли голови ОСББ можуть підключити будинки до тепла. При цьому будинки, які цього не зроблять, будуть обмежені в електропостачанні.

"У нас немає іншого виходу. Все місто не повинне залежати від недолугих дій окремих керівників ОСББ, які начебто щось економлять", - підсумував директор комунального підприємства.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Черкасах зупинили рух тролейбусів. Таке рішення було ухвалено для економії електрики.

Також у місті з 1 листопада застосовуються погодинні графіки відключення електроенергії. Ознайомитись з ними можна за посиланням.

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ЧеркасиЕлектроенергіяОпалювальный сезон