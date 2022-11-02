У Черкасах будинки відключатимуть від електрики через економію на опаленні

Він зазначив, що зараз у регіоні спостерігається складна ситуація з енергопостачанням. І незрозуміло, чому деякі керівники ОСББ досі не включають опалення у будинках.

"Це економія, яка завдає колосальних збитків усьому місту. Один непідключений будинок бере стільки електричної енергії, як усе вуличне освітлення. Люди не сидять у холоді. Вони включають обігрівачі, кондиціонери, споживаючи велику кількість електроенергії", - пояснив Карась.

За його словами, сьогодні останній день, коли голови ОСББ можуть підключити будинки до тепла. При цьому будинки, які цього не зроблять, будуть обмежені в електропостачанні.

"У нас немає іншого виходу. Все місто не повинне залежати від недолугих дій окремих керівників ОСББ, які начебто щось економлять", - підсумував директор комунального підприємства.