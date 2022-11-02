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В Черкассах дома будут отключать от электричества из-за экономии на отоплении

Фото: в Черкассах дома будут отключать от электричества из-за экономии на отоплении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

В Черкассах некоторые дома могут отключать от электроснабжения из-за промедления с подключением тепла. Поскольку экономия на отоплении может привести к аварии в энергетической системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора "Черкассытеплокоммунэнерго" Павла Карася на брифинге.

Он отметил, что сейчас в регионе наблюдается сложная ситуация с энергоснабжением. И непонятно, почему некоторые руководители ОСМД до сих пор не включают отопление в домах.

"Это экономия, которая наносит колоссальный ущерб всему городу. Один неподключенный дом берет столько электрической энергии, как все уличное освещение. Люди не сидят в холоде. Они включают обогреватели, кондиционеры, потребляя большое количество электроэнергии", - объяснил Карась.

По его словам, сегодня последний день, когда главы ОСМД могут подключить дома к теплу. При этом дома, которые этого не сделают, будут ограничены в электроснабжении.

"У нас нет другого выхода. Весь город не должен зависеть от непутевых действий отдельных руководителей ОСМД, которые вроде бы что-то экономят", - подытожил директор коммунального предприятия.

Напомним, ранее сообщалось, что в Черкассах остановили движение троллейбусов. Такое решение было принято для экономии электричества.

Также в городе с 1 ноября применяются почасовые графики отключения электроэнергии. Ознакомиться с ними можно по ссылке.

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ЧеркассыЭлектроэнергияОтопительный сезон