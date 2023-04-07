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У Черкасах аварія на ТЕЦ: люди залишилися без опалення і гарячої води

Фото: міський голова Черкас Анатолій Бондаренко (facebook.com/official.bondarenko)
Автор: Марія Кучерявець

На Черкаській ТЕЦ сталася аварія сьогодні, 7 квітня. Внаслідок чого жителі міста фактично залишилися без опалення і гарячої води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Черкас Анатолія Бондаренка під час відеозвернення в Facebook.

"Мені зателефонував директор Черкаської ТЕЦ і повідомив, що всередині станції сталася аварія на мережі ТЕЦ. Тому зараз фактично зупиняється робота з подання тепла, гарячого водопостачання", - розповів Бонадренко.

Своєю чергою мер закликав ставитися до ситуації розумінням та зазначив, що наразі Черкаська ТЕЦ позапланово через аварію зупиняється на ремонт.

"Що відбуватиметься далі - будемо інформувати одразу", - додає Бондаренко.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Черкаській області скоротили тривалість комендантської години.

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