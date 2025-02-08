Росія знову тримає у Чорному морі носій "Калібрів", - ВМС

Вранці у суботу, 8 лютого, в акваторії Чорного моря зафіксовано 1 корабель, який Росія утримує на бойовому чергуванні. Він є носієм крилатих ракет типу "Калібр".

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Військово-Морських Сил ЗСУ.

Російський бойовий корабель, що перебуває у Чорному морі, у разі застосування здатен запустити загальним залпом до 4 "Калібрів".

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі були помічені 6 ворожих кораблів, з яких 2 є носіями "Калібрів" загальним залпом до 22 ракет.

Крім того, за добу в інтересах Російської Федерації прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря - 1 судно, рух у напрямку протоки Босфор не здійснювався;

до Азовського моря - 1 судно, яке рухалось з протоки Босфор.

"Росія продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 року (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації", - резюмували у ВМС.