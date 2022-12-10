Черговий скандал, сирени та барикади на півночі Косова: що відбувається

Причина скандалу

Як зазначає видання, Пантича було затримано сьогодні, 10 грудня, коли він повертався з Сербії до Косова разом зі своєю дружиною. Співробітники поліції частково визнаної держави відвезли його на поліцейську базу, що знаходиться на півночі Косова.

Директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович відреагував на його затримання.

"Йдеться про жорстоку помсту і залякування з боку Альбіна Курті (прем'єр Косова - ред.), який вирішив тепер переслідувати сербських поліцейських, яким він без жодних підстав і доказів намагається приписати дії, до яких вони не мають жодного відношення", - заявив він.

Барикади та сирени

Як повідомляє Kosovo Online, після затримання Пантіча серби Косово почали зводити барикади на півночі країни. Вони загородили вантажівками та різними автомобілями дороги. Так серби хочуть не дати вивезти Пантича до столиці частково визнаної держави - Приштини.

Також на вулиці північної частини населених пунктів Косово почали виходити серби. У містах Косовсько-Митровиця та Звечани лунають сирени.

У виданні додають, що бійці польського контингенту KFOR (міжнародних сил з підтримки миру в Косово, якими керує НАТО) вже "знаходяться у 150 метрах від місця, де серби звели барикади". Також туди прибули й представники EULEX (спеціальної місії ЄС, до якої, зокрема, входять правоохоронці).