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Сербія має наміри відправити в Косово до 1000 своїх силовиків

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Косово, П'ятниця 09 грудня 2022 04:01
Сербія має наміри відправити в Косово до 1000 своїх силовиків Фото: Сербія може направити 1000 силовиків в Косово (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Сербія розгляне можливість відправки 1000 представників силових структур в Косово.

Про це заявив директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович на позачерговій прес-конференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosovo Online.

Петкович звинуватив прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті, що той нібито намагається окупувати північ країни.

"За нашими даними, 300-350 косовських поліцейських із бронетехнікою вторглися на північ Косово, заблокували Косівську Митровицю та розташувалися в умовах змішаного насильства", - сказав він.

Він зазначив, що поліцейські нібито переслідують громадян і зупиняють їх на вулиці. Тому, додав він, президент Сербії Олександр Вучич та уряд країни розглядають можливість відправки на територію Косова до 1000 сербських правоохоронців.

"Вучич багато разів повторював, що ми не допустимо нового погрому нашого народу. Я сподіваюся, що ті, кому потрібно розсудити Курті, зрозуміють це повідомлення, тому що ми не дозволимо нашим людям страждати", - сказав Петкович.

Нагадаємо, що на територію муніципалітету Північна Митровиця зайшло понад 200 спецпризначенців частково визнаного Косова на бронеавтомобилях. Такі заходи були прийняті на фоні наростаючої напруги перед виборами в муніципалітетах.

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