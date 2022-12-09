Сербія має наміри відправити в Косово до 1000 своїх силовиків

Про це заявив директор Управління Косово та Метохії Петар Петкович на позачерговій прес-конференції, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kosovo Online .

Петкович звинуватив прем'єр-міністра Косова Альбіна Курті, що той нібито намагається окупувати північ країни.

"За нашими даними, 300-350 косовських поліцейських із бронетехнікою вторглися на північ Косово, заблокували Косівську Митровицю та розташувалися в умовах змішаного насильства", - сказав він.

Він зазначив, що поліцейські нібито переслідують громадян і зупиняють їх на вулиці. Тому, додав він, президент Сербії Олександр Вучич та уряд країни розглядають можливість відправки на територію Косова до 1000 сербських правоохоронців.

"Вучич багато разів повторював, що ми не допустимо нового погрому нашого народу. Я сподіваюся, що ті, кому потрібно розсудити Курті, зрозуміють це повідомлення, тому що ми не дозволимо нашим людям страждати", - сказав Петкович.