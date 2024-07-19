Черговий максимум: НБУ встановив офіційний курс долара на 22 липня

Офіційний курс на 22 липня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,422 гривні за 1 долар (-0,0407 грн). Попередній максимум був 18 липня – 41,4627.

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 45,186 гривень за 1 євро (-0,0758 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 41,49-41,51 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 5 копійок до 41,95 гривні.

Ситуація на ринку

За даними НБУ, останнім часом на ринку збільшився дефіцит валюти, спричинений видатками уряду, зниженням виручки від аграрного експорту, а також валютною лібералізацією, проведеною у травні.

У НБУ заявили, що зараз є всі передумови для забезпечення стійкості валютного ринку, оскільки незабаром розпочне надходити валюта від продажу нового врожаю. Крім того, цього місяця НБУ очікує надходження першого цього року траншу допомоги від США на 3,9 млрд доларів.

Однак у НБУ стурбовані ситуацією на ринку і готові вжити заходів для стабілізації ситуації.