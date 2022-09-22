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Очередной легионер покинул лагерь сборной Украины: какова причина

Новина українською →
Четверг 22 сентября 2022 09:28
Очередной легионер покинул лагерь сборной Украины: какова причина Фото: Виктор Коваленко (слева) пропустит еще два матча сборной (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков после поражения от Шотландии (0:3) рассказал о новых кадровых потерях национальной команды. В частности, ближайшие матчи пропустит хавбек Виктор Коваленко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УАФ.

Ряды "сине-желтых" покинули еще два исполнителя. В следующих поединках против сборных Армении и Шотландии главной команде не поможет не только полузащитник итальянской "Специи", но и вратарь Анатолий Трубин.

"Я принял решение, поблагодарил его (Трубина – ред.). Он поедет на помощь молодежной сборной Украины. Также покинет расположение команды Коваленко. Ему сделали МРТ, у него травма", – заявил наставник сборной.

26-летний хавбек прибыл в лагерь сборной с микротравмой. Во время углубленного обследования врачей у него обнаружили надрыв приводящей мышцы. Реабилитацию Коваленко пройдет в "Специи".

В Лиге наций 2022/23 сборная Украины проведет еще два матча. 24 сентября "сине-желтые" сыграют против Армении в Ереване, а 27 сентября примут сборную Шотландии в Кракове.

Напомним, что украинская сборная потерпела разгром от Шотландии в Глазго.

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