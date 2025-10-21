"Черговий крок до прозорості", - УДАР про ініціативу щодо зміни правил землевідведення в Києві

Нові правила землевідведення, ухвалені на минулій сесії Київради, спрямовані на ліквідацію земельних схем у столиці. Цей документ повністю змінює систему управління земельними ресурсами столиці.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву партії "УДАР Віталія Кличка", яка ініціювала зміну правил.

"Рішення, ініційоване командою УДАРу та нашими партнерами, підтримане всіма фракціями, створює чіткі, справедливі та прозорі правила розпорядження землею столиці. Цей документ повністю змінює систему управління земельними ресурсами столиці. Головна мета - повністю ліквідувати схеми, зупинити зловживання і забезпечити прозорість кожного рішення щодо київської землі", - повідомили в УДАРі.

Відтепер усі рішення прийматимуться лише через відкритий реєстр та прозору черговість розгляду. Посадові особи будуть зобов’язані повідомляти про будь-які порушення та звертатися до правоохоронців, коментують в УДАРі.

Також нові правила захищають бюджет громади, тож столиця не втрачатиме кошти через самовільні захоплення чи занижені орендні ставки.

Крім того, правила вимагають, щоб кожна ділянка відповідала реальним параметрам об’єкта, для якого вона виділяється. Це унеможливить виділення землі під нібито реконструкцію дрібних об’єктів, на місці яких виростають торговельно-розважальні центри або ЖК.

Нові правила остаточно забороняють передачу столичної землі особам, пов'язаним з країною-агресором. Жоден громадянин чи компанія, пов’язана з РФ, не може отримати у користування чи власність землю громади, наголошують в УДАРі.

Ініціатива УДАРу щодо правил землевідведення у Києві (інфографіка: facebook.com/udar.party)

Раніше з ініціативи "УДАРу Віталія Кличка" були запроваджені персональне голосування депутатів, електронний документообіг і відкриті сесії, онлайн-трансляції засідань і публічний доступ до рішень. Нові правила землевідведення - це черговий крок до прозорості та цифровізації процесів, наголошують в УДАРі.

"Ми довели: коли Київрада об’єднується замість політизувати, то місто отримує рішення, які працюють на громаду", - підкреслюють у партії.

Як відомо, Київрада затвердила нові правила підготовки та ухвалення рішень щодо набуття та припинення прав на землю комунальної власності на пленарному засіданні 9 жовтня.