"Очередной шаг к прозрачности", - УДАР об инициативе по изменению правил землеотвода в Киеве

Новые правила землеотвода, принятые на прошедшей сессии Киевсовета, направлены на ликвидацию земельных схем в столице. Этот документ полностью изменяет систему управления земельными ресурсами столицы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление партии "УДАР Виталия Кличко", инициировавшей изменение правил.

"Решение, инициированное командой УДАРа и нашими партнерами, поддержанное всеми фракциями, создает четкие, справедливые и прозрачные правила распоряжения землей столицы. Этот документ полностью изменяет систему управления земельными ресурсами столицы. Главная цель - полностью ликвидировать схемы, остановить злоупотребление и обеспечить прозрачность каждого решения по киевской земле", - сообщили в пресс-службе.

Теперь все решения будут приниматься только через открытый реестр и прозрачную очередность рассмотрения. Должностные лица будут обязаны сообщать о любых нарушениях и обращаться к правоохранителям, комментируют в УДАРе.

Также новые правила защищают бюджет громады, поэтому столица не будет терять средства из-за самовольных захватов или заниженных арендных ставок.

Кроме того, правила требуют, чтобы каждый участок соответствовал реальным параметрам объекта, для которого он выделяется. Это исключит возможность выделения земли под якобы реконструкцию мелких объектов, на месте которых вырастают торгово-развлекательные центры или ЖК.

Новые правила окончательно запрещают передачу столичной земли лицам, связанным со страной-агрессором. Ни один гражданин или компания, связанная с РФ, не может получить в пользование или собственность землю громады, отмечают в УДАРе.

Инициатива УДАРа по правилам землеотвода в Киеве (инфографика: facebook.com/udar.party)

Ранее по инициативе "УДАРа Виталия Кличко" были введены персональное голосование депутатов, электронный документооборот и открытые сессии, онлайн-трансляции заседаний и публичный доступ к решениям. Новые правила землеотвода - это очередной шаг к прозрачности и цифровизации процессов, отмечают в УДАРе.

"Мы доказали: когда Киевсовет объединяется вместо политизации, то город получает решения, которые работают на громаду", - подчеркивают в партии.

Как известно, Киевсовет утвердил новые правила подготовки и принятия решений по приобретению и прекращению прав на землю коммунальной собственности на пленарном заседании 9 октября.