Черговий крах на ринку криптовалют: збанкрутувала компанія Genesis

Кредитний підрозділ криптовалютної компанії Genesis подав заяву про банкрутство у США. Понад 100 тисяч її клієнтів можуть втратити від 1 до 10 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Genesis Global Capital, один із найбільших крипто-кредиторів, заморозив виплати клієнтам 16 листопада після того, як FTX приголомшила фінансовий світ своїм банкрутством, викликавши побоювання, що інші компанії також можуть зруйнуватися.

Кредитний підрозділ Genesis заявив, що його активи та пасиви знаходяться в діапазоні від 1 до 10 мільярдів доларів, і, за оцінками, він мав понад 100 тисяч кредиторів.

Genesis Global Holdco, материнська група Genesis Global Capital також подала заяву про захист від банкрутства. У заяві йдеться, що вона розгляне можливий продаж або угоду щодо рівняння капіталу, щоб розплатитися з кредиторами, і що вона має 150 млн доларів готівкою для підтримки реструктуризації.

Деривативи та спотова торгівля Genesis, брокерсько-дилерські та депозитарні підприємства не входять у процесі банкрутства та продовжать свої торгові операції з клієнтами.

Заява Genesis про банкрутство є останнім у каскаді крипто-збоїв та різких скорочень робочих місць, спричинених падінням цін минулого року.

Минулого року Genesis надала криптовалютні кредити на суму 130,6 млрд доларів і продала активи на 116,5 млрд доларів.

Двома найбільшими позичальниками компанії були Three Arrows Capital, сінгапурський криптовалютний хедж-фонд, і Alameda Research, торгова компанія, що тісно пов'язана з FTX, повідомило джерело Reuters. Обидва перебувають у процедурі банкрутства.

Криптовалютні кредитори, які де-факто виступали як банки, процвітали під час пандемії. Але, на відміну традиційних банків, від них не потрібно наявності запасів капіталу. Раніше цього року брак забезпечення змусив деяких кредиторів та їхніх клієнтів зазнати великих збитків.