Черговий історичний максимум: НБУ різко підвищив офіційний курс долара

Офіційний курс на 26 березня 2024 року встановлено на такому рівні: 39,2298 грн за 1 долар (+0,3223 грн).

Вище курс був 21 березня - 39,1399 гривень за 1 долар.

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Курс євро становитиме 42,4898 гривень за 1 євро (+0,3646 грн). Це також максимум. Вище курс був 24 березня – 42,4693.

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На міжбанку сьогодні курс на кінець дня зріс на 26 копійок до 39,28-39,31 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 39,05 грн/долар.

Ситуація на ринку

Як заявив у коментарі РБК-Україна Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, зростання курсу долара за останній тиждень не виходило за межі нормальних коливань.

За його словами, якщо уважно проаналізувати всі валютні коливання, можна зробити висновок, що на ринку діє певна логіка змін: середні тижневі курсові зміни знаходяться в діапазоні 1,5-2%, а максимальні не перевищують 2,6%. При цьому для ринку цілком допустимими можна вважати тижневі зміни в межах 5%.

За його прогнозом, протягом останнього тижня березня будь-які ажіотажні сплески попиту на готівковому ринку малоймовірні.