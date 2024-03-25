Очередной исторический максимум: НБУ резко повысил официальный курс доллара

Официальный курс на 26 марта 2024 года установлен на таком уровне: 39,2298 гривен за 1 доллар (+0,3223 грн).

Выше курс был 21 марта - 39,1399 гривен за 1 доллар.

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Курс евро составит 42,4898 гривен за 1 евро (+0,3646 грн). Это также максимум. Выше курс был 24 марта - 42,4693.

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На межбанке сегодня курс к концу дня вырос на 26 копеек до 39,28-39,31 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

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На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 39,05 грн/доллар.

Ситуация на рынке

Как заявил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, рост курса доллара за последнюю неделю не выходил за пределы нормальных колебаний.

По его словам, если внимательно проанализировать все текущие валютные колебания, можно сделать вывод, что на рынке действует определенная логика изменений: средние недельные курсовые изменения находятся в диапазоне 1,5-2%, а максимальные не превышают 2,6%. "При этом для рынка вполне допустимыми можно считать недельные изменения в пределах 5%.

По его прогнозу, в течение последней недели марта любые ажиотажные всплески спроса на наличном рынке маловероятны.