Черговий доказ злочинів. МЗС відреагувало на "паспортизацію" українських дітей в РФ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

Указ Путіна

4 січня диктатор підписав указ "Про визначення окремих категорій іноземних громадян та осіб без громадянства, які мають право звернутися із заявою про прийняття до громадянства Російської Федерації".

Відповідно до указу, діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування та є громадянами України, можуть отримати громадянство Росії за особистим рішенням диктатора, без врахування всіх законодавчих вимог.

Наприклад, заяву про отримання громадянства можуть подати керівники російських організацій, в яких примусово перебувають українські діти.

Реакція МЗС

Рішення Путіна спрямоване на вирішення демографічних потреб країни-терористи задля продовження війни проти України. Зокрема це грубо порушує законодавство нашої країни, норми міжнародного права та права дітей, які були примусово переміщені на територію Росії.

Дії Росії порушують норми міжнародного гуманітарного права, а також є нікчемними. Запровадження відповідної норми має на меті позбавлення викрадених дітей можливості повернутися на Батьківщину.

"Справжня цінність цього указу полягає лише в тому, що він слугуватиме черговим доказом злочинів РФ проти України, насильницької асиміляції українських дітей і спроби позбавлення їх власної Батьківщини", - додає МЗС.

Міністерство також закликало Міжнародний кримінальний суд взяти до уваги дії диктатора щодо переведення дітей з однієї національної групи в іншу, у тому ж числі шляхом примусового надання їм громадянства, що є ознакою геноциду.

Зокрема МЗС наполягає на тому, щоб міжнародна спільнота якомога швидше реалізувала виданий МКС ордер на арешт Путіна.

Ордер на арешт Путіна

З початку повномасштабного вторгнення Росія на постійній основі депортує українських дітей до анексованого Криму, Білорусі або віддалених районів Росії.

Депортація стала приводом для того, щоб Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт диктатора Володимира Путіна та уповноважену з прав дитини у РФ Марію Львову-Бєлову через незаконну депортацію українських дітей.