Чергові обстріли українських територій доводять, що потрібно більше тиску на Росію, - Зеленський

"Чергові обстріли Сумської, Чернігівської, Дніпропетровської, Запорізької областей, Донбасу - усе це знову й знову доводить, що потрібно ще більше консолідації світу для тиску на Росію, ще більше сили для наших воїнів, щоб знищувати кожну позицію терористів, іще більше підтримки для наших людей, щоб рятувати життя й повертати безпеку для наших міст і сіл", - сказав Зеленський.

Він розповів, що було проведено кілька підготовчих нарад щодо нових кроків для зміцнення нашої оборони та наших міжнародних позицій.

Окрім цього Рада Європи прийняла важливе рішення щодо підтримки української формули миру.

"І це важливо, що Європа настільки консолідована заради чесного мирного плану. Дякую за це всім лідерам нашої Європи та кожній державі - учасниці Ради Європи. На основі саме такої консолідації ми будемо й надалі обмежувати можливості держави-терориста продовжувати цю її агресію та будемо надалі збільшувати наші можливості повертати справедливість, звільняти нашу землю, рятувати наших людей", - зауважив президент.