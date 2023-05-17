RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Очередные обстрелы украинских территорий доказывают, что нужно больше давления на Россию, - Зеленский

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Очередной обстрел Россией по территории Украины свидетельствует о том, что миру необходимо приложить больше сил для борьбы с государством-террористом.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Очередные обстрелы Сумской, Черниговской, Днепропетровской, Запорожской областей, Донбасса - все это снова и снова доказывает, что нужно еще больше консолидации мира для давления на Россию, еще больше силы для наших воинов, чтобы уничтожать каждую позицию террористов, еще больше поддержки для наших людей, чтобы спасать жизнь и возвращать безопасность для наших городов и сел", - сказал Зеленский.

Он рассказал, что было проведено несколько подготовительных совещаний по поводу новых шагов по укреплению нашей обороны и наших международных позиций.

Кроме этого, Совет Европы принял важное решение о поддержке украинской формулы мира.

"И это важно, что Европа настолько консолидирована ради честного мирного плана. Спасибо за это всем лидерам нашей Европы и каждому государству - участнику Совета Европы. На основе именно такой консолидации мы будем и дальше ограничивать возможности государства-террориста продолжать эту его агрессию и будем в дальнейшем увеличивать наши возможности возвращать справедливость, увольнять нашу землю, спасать наших людей", - отметил президент.

Напомним, РБК-Украина писала о том, что, согласно данным Politico, 11 пакет санкций Евросоюза против России практически готов. В то же время, вероятно, на импорт российского трубопроводного газа вряд ли попадет под ограничения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против УкраиныВладимир ЗеленскийРоссийская Федерация