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Чергова вдала доба. РФ втратила 950 окупантів та майже 200 одиниць техніки

Фото: Генштаб ЗСУ оновив дані щодо втрат РФ в Україні на 25 січня (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Наталія Гурковська

Втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 25 січня, склали 950 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 379 610 військових. Крім того, ЗСУ знищили 30 танків, 42 ББМ та 59 артсистем.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 25.01.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 379610 (+950) осіб ліквідовано;
  • танків - 6257 (+30) од.;
  • бойових броньованих машин - 11621 (+42) од.;
  • артилерійських систем - 9067 (+59) од.;
  • РСЗВ - 972 (+1) од.;
  • засоби ППО - 660 (+1) од.;
  • літаків – 331 од.;
  • вертольотів - 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7033 (+35) од.;
  • крилаті ракети - 1844 (+2) од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12044 (+39) од.;
  • спеціальна техніка - 1420 (+4) од.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, ЗСУ відбили 7 атак противника на Бахмутському напрямку, продовжили заходи щодо розширення плацдарму на Херсонському напрямку. Авіація завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу противника.

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