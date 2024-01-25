Очередные удачные сутки. РФ потеряла 950 оккупантов и почти 200 единиц техники

Потери России в войне в Украине на утро четверга, 25 января, составили 950 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 379 610 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 30 танков, 42 ББМ и 59 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 25.01.24 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, ВСУ отразили 7 атак противника на Бахмутском направлении, продолжили меры по расширению плацдарма на Херсонском направлении. Авиация нанесла удары по 6 районам сосредоточения личного состава противника.
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