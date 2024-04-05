Чергова провокація. У Молдові відреагували на "атаку дрона" у Придністров'ї

"Як уже йшлося раніше, у регіоні триває низка провокацій, спрямованих на сіяння паніки та напруженості, зокрема з метою привернення уваги до регіону", - заявили в Бюро.

Там також зазначили, що з'ясуванням обставин і розслідуванням даного інциденту можуть займатися тільки уповноважені законом правоохоронні органи, які, однак, не мають доступу до цієї зони.

Що передувало

Сьогодні, 5 квітня, у невизнаному Придністров'ї, вдруге за останні тижні, скаржилися на "атаку безпілотника". Цього разу нібито знову на військову частину.

Як повідомила пресслужба так званого "Міністерства державної безпеки" Придністров'я, сьогодні о 14:35 за київським часом, дрон-камікадзе нібито атакував військову частину "Міністерства оборони "ПМР" у Рибницькому районі. Він розташований за шість кілометрів від кордону з Україною.

"Метою була радіолокаційна станція, якій було завдано незначних пошкоджень, жертв немає. На місці працює слідчо-оперативна група. Порушено кримінальну справу", - додала пресслужба "відомства".